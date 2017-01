Les dames de la jungle, sur les traces de Diane Fossey, Jane Goodall...

Nous les suivons dans la forêt, parmi les singes. L'intensité des relations établies avec les animaux nous aide à comprendre leurs renoncements. Nous découvrons comment, à force de patience et de courage ces femmes parviennent à se rapprocher des singes jusqu'à être acceptées parmi les leurs. Ces mêmes singes pourtant si craintifs et agressifs envers les hommes. La caméra nous livre des regards d'animaux chargés de tendresse, de peur, de joie ou de tristesse. Nous sommes les témoins émus de leurs preuves d'affection et du grand moment où, mission accomplie, un des leurs retrouve enfin la liberté. Des images bouleversantes qui nous éclairent sur les motivations de ces grandes dames à aller au bout de leur passion, à se battre pour protéger ces êtres menacés d'extinction.