Le Jardin Extraordinaire nous emmène en expédition sous la terre

Tanguy Dumortier nous emmène donc tout d’abord à la découverte de la grotte du Père Noël. Baptisée ainsi parce qu’elle a été découverte un 24 décembre il y a plus de 50 ans, elle est considérée comme la plus belle grotte sauvage de Belgique. Unique en Europe du Nord, elle est située non loin de la célèbre grotte de Han et est désormais accessible aux visiteurs encadrés par des spéléologues professionnels.