La nature en grand et en groupe dans le Jardin Extraordinaire, ce dimanche 5 février

ensemble on est plus fort ! - BBC

Comme les fourmis des bois chez nous, partout sur la planète les animaux se regroupent pour des raisons bien précises et parfois étonnantes.

A travers des images magnifiques, nous allons voir et comprendre comment et pourquoi les animaux se réunissent et forment des rassemblements hors du commun : que ce soit des immenses bancs de poissons, des rassemblements de perruches vertes, de manchots en Antarctique ou de papillons au Mexique : il y a toujours des raisons importantes qui justifient le regroupement des animaux.

L’union fait la force, plus qu’une simple devise, chez les animaux c’est une évidence.

Les perruches ondulées, par exemple, se déplacent en bande à la recherche de graines pour se nourrir. Leur arme secrète pour faire face aux éventuels prédateurs : c’est leur nombre. Idem pour les poissons : le banc est leur meilleur défense. En fait, bien souvent le nombre garantit la sécurité.

Pour se reproduire dans l’endroit le plus froid du globe, les manchots empereurs doivent se rassembler. Pour protéger les nouveaux-nés des tempêtes de neige et de froid, et leur donner une chance de survie, ils se blottissent par milliers les uns contre les autres. Un rassemblement organisé très solidaire impressionnant !