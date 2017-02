La face cachée de nos animaux de compagnie

Pets - Wild at Heart. Episode 1 - Playful Creatures. - Michael W. Richards

Pets - Wild at Heart. Episode 1 - Playful Creatures. - Rod Clarke

Pets - Wild at Heart. Episode 2 - Sociable Creatures. - Rod Clarke

Seuls quelques animaux possèdent les caractéristiques naturelles parfaites nécessaires pour partager nos vies.

Ces animaux vivent en notre compagnie depuis des dizaines de milliers d’années, 30.000 ans pour le chien et 10.000 pour le chat. Leur comportement est un étrange mélange de comportements ancêtre les plus sauvages.

On verra, par exemple, comment nos animaux de compagnie utilisent le jeu pour rester en contact avec leurs instincts sauvages, à chaque étape de leur vie, même à l’âge adulte.

Même parfaitement domestiqués, nos animaux de compagnie maintiennent des liens avec leur nature sauvage, à travers la chasse, la garde et le marquage du territoire voire même la bagarre avec les voisins. Mais quand ces animaux ne sont plus en contact avec l’homme, le chat par exemple est capable de redevenir autonome et de vivre à l’état sauvage.