La Corse, île de beautés dans le Jardin Extraordinaire

Des profondeurs turquoises de la mer jusqu'aux plus hauts sommets enneigés, en passant par ses côtes et ses forêts, Tanguy Dumortier nous invite donc à le rejoindre pour un voyage de toute beauté sur l'île de la Corse. Située à 160 kilomètres à peine des côtes de la France, elle héberge des espèces uniques au monde et nous offre des paysages d'une immense variété.

En compagnie de Johan Michaux, Tanguy nous fait découvrir les paysages contrastés et découpés de la Corse qui en font le paradis des géologues. Des ailguilles de Bavella au Sud de l'île jusqu'au Mont Cintu dans le nord, les paysages sont impressionnants. Depuis un village perché dans la montagne, on peut admirer le milan royal, une des espèces caractéristiques de la région. Plus bas, les pinèdes abritent des espèces emblématiques de l'île, comme ce petit oiseau baptisé la sitelle Corse, une espèce que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Dans les tourbières, on observe l'euprocte, un amphibien qui a développé ici des particularités uniques. Dans une autre vallée, Tanguy nous emmène sur la piste d'animaux beaucoup plus grands comme le cerf et le moufflon.