Ça pique, ça mord, ça tue !!

Le pays possède plus d'espèces de serpents venimeux, que de non-venimeux. Sur les 10 serpents les plus dangereux du monde, 7 sont représentés en Australie.

Parmi ceux-ci, le Taïpan du désert, ou inland Taipan, dont la couleur varie du brun à l'olive au gré des saisons, possède le venin le plus toxique sur terre. On peut rencontrer ce sympathique animal dans les zones arides de l’Est australien. Son venin est le plus toxique de tous les serpents. Une dose délivrée par morsure est capable de tuer 100 hommes adultes.

Son compère, le Pseudonaja textilis plus communément appelé serpent brun est considéré comme le deuxième serpent terrestre le plus venimeux au monde. Sa morsure peut provoquer un arrêt cardiaque, une hémorragie ou une insuffisance rénale rapide et incontrôlable, avec des symptômes observés dans les 15 minutes suivant la morsure.