Au fil du Nil

Le Nil est une rivière cosmopolite. Sa source se trouve en Afrique tropicale, son affluent le plus important - le Nil Bleu - est originaire des hauts plateaux éthiopiens. Sa plus longue étape - à travers le Soudan et l'Egypte - est caractérisée par des influences arabes. Il passe par la plus grande ville d'Afrique - Le Caire - et se termine à seulement quelques centaines de kilomètres de l'Europe, dans la mer Méditerranée. Cette région de la source du Nil bleu abrite les babouins géladas et le loup éthiopien, une espèce très rare et découverte très récemment. Ce n’est qu’en 2012 que les scientifiques ont été en mesure de prouver l'existence de cette seule et unique espèce de loup africain. Le Nil Bleu doit son nom à une mauvaise traduction de l'arabe. Le vrai sens est rivière "sombre" plutôt que "bleue". Les eaux colorées par le sol éthiopien riche et fertile a un aspect brunâtre voir noir. En arrivant au Soudan, le Nil bleu zigzague dans une vaste plaine, avant d'arriver soudain dans une des plus grandes villes d'Afrique : Karthoum. C'est ici que le cours du Nil Bleu rejoint celui du Nil Blanc.