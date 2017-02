Johnny Depp, l'invité du Grand Cactus!

Ce jeudi 16 février, Jérôme de Warzée a accueilli Johnny Depp sur le plateau du Grand Cactus !

Le célèbre acteur américain fait parler de lui ces derniers temps : problème d'alcool, accusations de violences conjugales et divorce !

Aujourd'hui ruiné, il se justifie : "J’ai fait confiance à une femme… J’aurais mieux fait de faire confiance à toutes les vipères de l’enfer !". De quoi y réfléchir à deux fois...

Mais pas de panique, le pirate ne se laisse pas abattre pour autant et a la solution parfaite pour se sortir de cette situation : "Je vais tourner un nouveau Pirates des Caraïbes. Je vais le faire ici, à l’économie. On va l'tourner dans ce petit pays à peine renseigné par la carte ! Un pays de cinéma ! Ici on peut faire n'importe quel film et gagner des prix dans le monde entier en filmant un chômeur dans une caravane ! Ça va être grandiose !". Ouf!

Découvrez et redécouvrez son interview décalée en vidéo !