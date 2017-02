Kiki Dumonde, l'avocat d'Armand de Decker était l'invité du Grand Cactus !

Dans l’affaire du Kazakhgate, Armand de Decker a décidé d’être défendu par le meilleur avocat du pays… C'est pourquoi Kiki Dumonde, l'avocat en question, était l'invité du Grand Cactus de ce jeudi 16 février !

Kiki Dumonde, ou "Maître" -comme il préfère qu'on l'appelle-, est venu sur le plateau de Jérôme de Warzée pour parler du Kazakhgate.

Cependant, on a presque l'impression qu'il s'emmêle les pinceaux car, selon lui, "Armand de Decker est totalement innocent dans le dossier de la mort suspecte du roi Albert Premier à Marches-Les-Dames." ! Ce qui est plutôt une bonne nouvelle sachant qu'à l'époque, il n'était pas encore né...

D'après lui, les accusations portées sur son client sont infondées. "On ne va quand même pas le condamner à mort par écartèlement entre deux Porsche Cayenne sur la Grand Place d'Uccle ! Laissez les hommes politiques tranquilles ! On a besoin des politiciens ! Sans les politiciens, plus de boulot pour nous !". Quand on y réfléchit bien...

Il nous dévoile aussi que Jérôme de Warzée nous a menti depuis des années et que c'est un imposteur... Découvrez pourquoi dans la vidéo !