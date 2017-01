VIVAxel For Life, l'opération caritative de la RTBF revue à la sauce Grand Cactus !

VIVAxel For Life, c'est la nouvelle opération caritative de la RTBF. Elle a pour but de venir en aide au footballeur, Axel Witsel et sa famille, suite à son transfert en Chine.

18 millions d’Euros, c’est la somme que va gagner annuellement le joueur au club chinois de Tianjin Quanjian. Mais, vous l'aurez compris, ce n'est pas assez! Pour l'aider à s'en sortir, les journalistes et animateurs de la RTBF se sont tous investis dans cette opération d’extrême nécessité, avec la seule volonté de récolter un maximum de fonds !

Grâce à tous leurs efforts, VivAxel For Life a permis de rassembler 3.452.310 euros ! Un record qui, on l'espère, lui permettra de mettre sa famille à l'abri !

Un grand moment de partage et d’émotion à revivre avec nous !