Motte et Loisirs, une petit séance de jardinage version Grand Cactus!

Motte et Loisirs, votre séquence main verte, feuillage, mise en pot, version Grand Cactus!

Cette semaine, nos jardiniers, Luc et Francis vous proposent deux activités inédites : la première, plutôt masculine, consiste à déterrer une grosse motte à l'aide d'une "bêche, oh ma bêche". Un jeu d'enfant pour Luc et sa panoplie d'outils de jardinage plus efficaces les uns que les autres..

La seconde, plus délicate, confectionner un montage florale en bois et brindilles. Une réalisation "de toute beauté", mais qui a laissé Francis sceptique...