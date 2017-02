Lukiki Publifino, "le plus socialiste des mafieux, et le plus mafieux des socialistes", était l'invité du Grand Cactus !

Ce jeudi dans Le Grand Cactus, Lukiki Publifino, "le plus socialiste des mafieux, et le plus mafieux des socialistes", était l'invité de l'émission pour expliquer la situation dans l'affaire Publifin et ses nombreuses ramifications qui ébranlent une nouvelle fois le paysage politique wallon!

Celui qui se dit "simple responsable du catering" nous explique qu'être mafieux et socialiste, plus qu'une combinaison improbable... C'est surtout un art de vivre!

Comment les Politiciens ont-ils fait pour nous rouler dans la farine ? Quels sont les méthodes utilisés ? Que se cache-t-il derrière l'opération "Fruits secs" ?!

Une interview remplie d'élégance et un accent italien, savoureux !