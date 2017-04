Loic Nottet, la fierté belge et Jean-Marc Généreux sur le plateau du Grand Cactus !

Ce jeudi, Le chanteur-danseur-compositeur belge Loïc Nottet était sur le plateau du Grand Cactus en compagnie de celui qui a assisté à son ascension sur le parquet de Danse Avec les Stars, le juré québécois, Jean-Marc Généreux !

Après avoir atteint la finale de The Voice Belgique en 2014, puis la 4ème place de l'Eurovision en 2015 et remporté la première place de Danse avec les stars, Loïc Nottet sort enfin son premier album, tant attendu, ce vendredi 31 mars 2017.

De nature très discrète et réservée, le chanteur à la voix d'or a souhaité venir accompagné de Jean-Marc Généreux sur le plateau du Grand Cactus pour un petit débriefing sur sa carrière qui s'annonce de plus en plus prometteuse.

Il a également remercier et loué celle qui lui a tout appris, sa "maman": BJ Scott !