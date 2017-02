Les Poufs du Grand Cactus fêtent la Chandeleur !

Ce jeudi 2 février, à l'occasion de la fête de la Chandeleur, les Poufs, Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon alias Jessica et Clitorine, ont à nouveau incarné leur personnage désormais culte !

Pour célébrer comme il se doit cette fête, les nanas ont dévoilé leurs meilleurs recettes de crêpes.

Pour Clitorine, ce sont les crêpes Mikado. "Mais c’est compliqué, parce que quand on joue aux crêpes mikado, ça n’est pas facile de tirer celle du bas sans que les autres ne bougent !"

Quant à Jessica, elle, son péché mignon, ce sont les crêpes Nutella. "Mais maintenant, j’en fais plus, parce qu’il y a trop d’huile de palme. Il paraît que c’est mauvais pour la santé... Et puis, on est des écologistes, on ne va quand même pas tuer les pauvres plongeurs"...

Mais le tout est d'arriver à faire la pâte... Comment faire ? 250 grammes de farine et 4 œufs. A moins que ça soit le contraire ? Le principal : " c'est de les élever en plein air! "