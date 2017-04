Les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 30 mars !

Dans son premier Cactus intitulé "Merkel Ambiance", Jérôme de Warzée a rappelé la grandeur de l'Allemagne et de sa chancelière, Angela Merkel qui règne en maitre sur l'Europe, car, comme dirait le diction, "L’Europe est un sport qui se joue à 28, et à la fin c’est toujours l’Allemagne qui gagne’’

L'affaire Publifin n'est pas finie, du pain béni pour Jérôme. Dans ce deuxième Cactus, il a tenté d'éclaircir la situation avec André Gilles, Stéphane Moreau ou encore la "délichieuse" Bénédicte Bayer qui traite ses employées de branleur de mouches !

Dans son 3ème et dernier Cactus, Jérôme est revenu avec humour le parcours (déjà) si exceptionnel de Loïc Nottet... The Voice, L'Eurovision, Danse avec les stars en passant par ses conquêtes et son amour pour BJ... Tout y passe !