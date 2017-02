Les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 2 février !

Pour ce Grand Cactus, Jérôme de Warzée a scanné l'actu pour proposer 3 Cactus belgo-belge! Les relations tendues entre le gouvernement et le Prince Laurent, le nouveau scandale Publifin, et la 7ème Cérémonie des Magrittes.

Dans son premier Cactus, Jérôme s’est plongé dans l’actualité Royale de Belgique, et sur les rapports délicats entre Le Prince Laurent et le monde politique. Suite aux nombreuses frasques commises par le Prince, Charles Michel a été très clair : au prochain pas de travers, plus de dotation!

Mais ce qui attire tous les regards en ce moment, c'est l'affaire Publifin et ses nombreuses retombées qui entachent le gouvernement Wallon. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce scandale? Jérôme a tenté d’éclaircir le sujet.

Enfin, à quelques jours de la 7ème Cérémonie des Magritte, qui récompense le cinéma belge, Jérôme de Warzée est revenu sur cet évènements qui ne fait pas l'unanimité mais dans le milieux... Petit budget, ambiance d'enterrement et récompense en "carton", il y avait beaucoup à dire et à redire!

Trois Cactus illustrés par des "Caricactus" réalisés avec humour et causticité par Mehdi!