Le Poisson d'avril des Poufs ! .

Ce jeudi dans Le Grand Cactus, les Poufs ont conclu cette 30ème émission en racontant leurs pires expériences liées aux poissons d'avril...

Avez-vous déjà été victime de canular? demanda Jérôme.

Clitorine a répondu du tac au tac :" Je me suis inscrite à l’université David Jeanmotte en pensant que j’allais avoir un diplôme ..." et Jessica de dire: "Moi c'est pire j'ai été engagée dans Le Grand Cactus , et on m’avait promis que je n’interpréterai que des rôles gratifiants !"

Les Poufs adorent elles aussi faire des poissons d'avril ! Clito, la rigolote, adore accrocher de (vrais) poissons avec...des punaises, voire même des agrafes ! .. Quant à Jessica, elle préfère utiliser des Fish-Sticks, car le poisson mort, "ça pue la moule"