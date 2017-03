Le Livia # de ce jeudi 16 mars !

Ce jeudi 16 mars, l'atout charme du Grand Cactus, Livia Dushkoff vous a présenté les meilleurs tweets des internautes et les plus beaux buzz de ces 15 derniers jours.

Livia est notamment revenue sur la chasse aux followers de notre cher Thierry Luthers, et de la petite gue-guerre qu'il livre à Adrien Devyver ! L'enjeu de ce défi? Dépasser les 30.000 followers, et dépasser ainsi le compte d'Adrien!

Mais ce n'est pas tout, Livia a fouillé la page facebook de la Télé de A à Z pour en retrouver le premier casting télévisé du journaliste sportif et ses débuts dans l'émission "Minute Papillon" avec la regrettée Mamine Pirotte.

Et bien entendu, le plus beau sourire de l'émission ne pouvait pas conclure sa chronique sans parler du buzz de la semaine : le lancement de la nouvelle saison des Héros du Gazon ! Une nouvelle équipe, celle du FC Pessoux, avec des membres encore plus gratinés que la saison précédente !

Pour découvrir ces nouveaux joueurs, rendez-vous ce dimanche 19 mars à 20h50 sur La Une !