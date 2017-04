Le Cactus People de Sarah G sur la future paternité de George Clooney ! What else?

Ce jeudi, dans le Grand Cactus, Sarah G à consacré son Cactus People à l'acteur le plus caféiné d'Hollywood : George Clooney ! Ce dernier s'apprête à accueillir des jumeaux avec son épouse Amal !

Une nouvelle inattendue, selon l'insolente chroniqueuse, au vu de la consommation de caféine de Georges. "Heureusement, il a quand même réussi à faire percoler deux capsules en même temps, et surtout, il a enfin réussi à la mettre dans le bon trou."

En exclusivité, et pour corser un peu plus cette chronique, James Deano était en duplex exclusif avec George et Amal Clooney !

Un Cactus People de Sarah G aux arômes pointus, What Else ?