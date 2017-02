Le Cactus People de Sarah G spécial Miss Belgique !

Ce jeudi 2 février, Sarah G, plus impertinente que jamais, a pris un malin plaisir à nous proposer un Cactus People dédié au scandale qui frappe la nouvelle Miss Belgique Romanie Schotte !

Notre Sarah G a décortiqué la publication douteuse de la Miss Nationale et a donné son avis sur ses justifications : "je peux vous dire que pour peu qu’une seule fois dans sa vie, on ait mangé un Cornetto ou sucé un latino, ça devient difficile d’imaginer comment on peut les confondre."

C'est avec toutes la délicatesse qui la caractérise, que Sarah, les deux pieds dans le plat, conclura sa chronique : "Ah ben moi, je crois qu’il faut urgemment mettre sur pied quelque chose pour le décider.... Avec une commission ! Mais une grosse, hein !"

Tout est dit ;-)