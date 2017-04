Le Cactus Geek de Julie Van H : Les meilleurs Mash-Up musicaux !

Ce jeudi dans Le Grand Cactus, Julie Van H est de retour avec un Cactus Geek très musical!

Au menu, petit jeu avec les meilleurs Mash-Up musicaux du web. Le but ? Reconnaître les chanteurs sur la vidéo ainsi que la chanson initiale !

Big Bisous Vs Metalica, High Way Too Hell version Enrico Macias ou encore Les Foo Fighters en mode "Sardines!"

Qui va gagner ce petit Quizz proposé par Julie ? Les chroniqueurs ? Les animateurs ? Réponse dans cette vidéo !