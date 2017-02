La star "Aware" du cinéma belge, Jean-Claude Van Damme sur le plateau du Grand Cactus !

Ce Jeudi dans Le Grand Cactus, le cinéma belge était à l’honneur ! A quelques jours de la 7ème cérémonie des Magritte, qui récompense les acteurs et cinéastes de notre pays, la rédaction a préféré mettre en lumière un artiste non nommé cette année.

C’est donc l’acteur Jean-Claude Van Damme himself, aware et en os qui était l'invité de Jérôme de Warzée et de son équipe !

Notre JCVD national (voire international) a profité de l'occasion pour nous offrir une interview alambiquée comme seul lui sait le faire : " Dans ma tête, il est midnight, AM, PM, c'est le jet lag, j'arrive de Los Angeles, super, je regarde ton décor, il y a des palmiers, c'est beau, il faut être à l'écoute de la nature. Les plantes, c'est la vie. C’est la chlorophylle".

Sa philosophie n'a laissé personne indemne ! Il a également profité de ce moment pour analyser les films nommés aux Magritte et révéler, en exclusivité pour le Grand Cactus, ses prochains rôles au cinéma!

D'un long métrage avec les sœurs Condroz à un Biopic sur la vie d'André Cools, l'acteur/philosophe revient sur son planning bien chargé !

Pour conclure ce moment d'anthologie, JCVD a offert, pour notre plus grand plaisir, une démonstration de ses talents physiques !

Attention les yeux... L'acteur a gardé toute sa souplesse !