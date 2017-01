"Jardins et Cachemire", un nouveau numéro de votre saga préférée pour ce début d'année 2017 !

Cette semaine, Luc Noël tient à vous adresser ses bons vœux : "Une année 2017 remplie de joie, de terreau et de potimarrons".

Notre célèbre jardinier et son camarade Francis vont vous présenter le "Cachemirus Magnus de Fleurus", arbre somptueux, aux vertus diverses, et utilisé pour tricoter, entre autres, des écharpes du plus bel effet.

L’équipe présentera également un nouveau chroniqueur déjanté et particulièrement loquace : "Monsieur Je m’en fous".