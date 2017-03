"Jardin et cuisine": ce jeudi Luc Noël nous présente sa nouvelle chroniqueuse !

Ce jeudi soir, le Grand Cactus vous propose une nouvelle parodie de "Jardins et Loisirs", la saga made by Martin Charlier, rebaptisée "Jardins et Cuisine".

Grande nouveauté cette semaine, Luc Noël a fait appel à une nouvelle collaboratrice, Valérie, non pas pour jardiner, mais pour cuisiner des légumes "oubliés", bien de chez nous!

Valérie vous invite à essayer une petite recette toute simple avec ces légumes, à réaliser en plein air, avec 4 ingrédients de base : "un citron, de l'ail, des vieilles graines, et un morceau de bois"...

Un résultat digne de Top Chef !