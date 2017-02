Ce jeudi 2 mars, la Statue de la Liberté, Jean-Marie Bigard et Coluche envahissent Le Grand Cactus!

Ce jeudi 2 mars, à 20h25 sur la Deux, les People du monde entier envahissent Le Grand Cactus!

Les trois thèmes de l'émission: L’Amérique en Péril, les sports d’hivers, et la tournée triomphale des Enfoirés.

Et exclusivité, le grand baron mexicain de la drogue, El Chapo sera l’invité de l’émission, pour parler des relations tendues entre son pays et les USA, suite à l’élection de Donald Trump…

Le plus grand symbole du pays, la Statue de la Liberté sera elle aussi en plateau pour nous donner son avis sur la situation !

On le sait, la montagne est la destination préférée des Belges pour le congé de Carnaval. Skiski, moniteur de ski aguérri, sera autour de la table pour évoquer les joies de la glisse et les travers des touristes belges.

Enfin, malgré les controverses, les Enfoirés ont à nouveau bouclé une tournée triomphale sur les routes de France, Jean-Marie Bigard, sera l’invité du Grand Cactus et donner un avis plutôt tranché sur la troupe.

Ce jeudi, c’est Freddy Tougaux qui sera aux commandes des duplex ! Le reporter tout-terrain recevra Ivanka Trump, l’ex-couple caché, Lenny Kravitz et Nicole Kidman, (sujet du Cactus People de Sarah G) et le fondateur des Restos du Cœur et de la troupe des Enfoirés, feu Coluche !

Freddy Tougaux partira ensuite à la rencontre des habitants de Scy, pour en savoir plus sur leur pratiques sportives…

Les féministes de l’émission, " Les Poufs " donneront leur avis sur la " Journée de la Femme ", à quelques jours du 8 mars..

Côté séquences, Question à la Con sera consacré aux Enfoiré, la saga " Jardins et Loisirs ", sera au rendez-vous et quelques fausses pubs désopilantes, rythmeront l’émission.

Nos trois chroniqueurs ponctueront les trois dossiers avec leur rubrique : La Minute de Monsieur Luthers reviendra sur les débuts des "Enfoirés" ; Livia # fera le point sur l’actu revue par les internautes sur la page facebook de l’émission ; et la Jeanmotte Touch présentera les looks les plus en vogue pour faire du ski !

Vous retrouverez également les légendaires (C)Actus en vrac, qui aborderont l’actu des 15 derniers jours avec : la polémique autour du logo de McDonald, l’attribution erronée d’une étoile à un restaurant, l’impact du football sur le cerveau des joueurs, et la lubie d’un sexagénaire qui vit avec une poupée gonflable !

Julie Van H clôturera la soirée en tirant le bilan de l’émission au travers les tweets les plus piquants et les buzz les plus fou du web !

Ne manquez pas Le Grand Cactus ce jeudi 2 mars à 20h25 sur La Deux !