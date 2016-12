Les bêtises inédites de 2016 dans "Drôle de bêtisier" le 23 décembre à 20h55 sur La Une

Le meilleur des bêtisiers de cette année avec les plus gros fous rires, les plus belles bafouilles, les délires les plus incroyables. Et, cette année ce sont les téléspectateurs qui présentent, aidés par Jean-Louis Lahaye.

Avec la complicité d'émissions phares comme " The Voice Belgique ", " Le Grand Cactus ", le JT, " On n'est pas des pigeons ", " Une brique dans le ventre ", " Le jardin extraordinaire ", " 7 à la Une ", " Hep Taxi ", " Un gars un chef ", " Le 6/8 ", " Tellement ciné ", " Drôle de bêtisier " rassemble un tout bon cru d'images qui vous délieront les zygomatiques.

Que cela soit dans les " Pétage de plombs ", " Hors antenne " ou " Aléas du direct ", ils vous font plier de rire : Eric et Ramzy, Marion Cotillard, Audrey Tautou Maureen Louys, Quentin Mosimann, David Jeanmotte, Sara de Paduwa, Ophélie Fontana, Cathy Immelen, Nathalie Maleux, François de Brigode, Jonathan Bradfer, Cédric Wautier, Sébastien Nollevaux...

Et si vous le ratez le 23 décembre, séance de rattrapage le samedi 24 à 13h40!