Loïc Nottet présentait son album dans le 8/9 !

Loic Nottet invité du 8/9 Loïc Nottet pour la sortie demain (enfin !) de son 1er album Selfocracy. Cet album a été précédé des singles Rythm inside et Millions eyes, on a maintenant hâte de découvrir la suite ! Loïc Nottet sera à l'Ancienne Belgique fin avril (complet), aux Francofolies de Spa en juillet et à Forest National les 25 (complet) et 26 novembre. www.rtbf.be/tickets