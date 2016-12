La vie secrète de nos enfants de 5 ans : épisode 2 !

Docteur en Sciences Psychologiques, Marie Stiévenart est chargée de cours à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education (FPLSE) à l’ULG. Elle est également responsable du service de Clinique et Psychopathologie de l’Enfant. Ses domaines d’expertise concernent le développement de l’enfant et ses troubles du comportement, la relation d’attachement parent-enfant et la parentalité.

Aurélie Huyse est neuropsychologue et Docteur en Sciences Psychologiques. Elle a fait ses études à l’ULB où elle est aujourd’hui chargée de cours. Elle est également directrice du centre d’étude et de formation pour l’éducation spécialisée (CEFES-ULB). Spécialisée dans le développement cognitif, elle aborde auprès des enfants qu’elle reçoit en consultation, les problèmes ayant trait notamment à l’attention, la mémoire, l’impulsivité et fait le lien avec les sphères scolaire, affective et relationnelle.

Jean-Yves Hayez est Docteur en psychiatrie infanto-juvénile et en psychologie,. Il est aussi professeur émérite à la Faculté de médecine de L’UCL et a rédigé de nombreux ouvrages sur les enfants et les adolescents.