99.000 Européens meurent à cause de la pollution intérieure chaque année

Entre les ondes électromagnétiques, les produits cancérigènes, l'environnement direct, les gaz d'échappement, on pourrait croire qu'il est préférable de rester chez soi.

C'est faux ! En effet, la pollution intérieure est 5 fois plus nocive qu'en extérieur. À un point tel qu'en cinquante ans, le nombre de maladies respiratoires et d'allergies a explosé. Ce problème est principalement dû à deux facteurs ; d'une part l'utilisation de plus en plus importante de produits nocifs, notamment le synthétique, et d'autre part l'ultra-isolation des habitations qui ne respirent plus parce qu'elles sont trop hermétiques (un comble). Alors, faut-il avoir peur ?