Pas d'Enfoirés en 2017 pour Mimie Mathy !

On vous l'annonçait la semaine dernière, Mimie Mathy a dû interrompt les tournages de "Joséphine, ange gardien" pour des raisons de santé. A 59 ans, l'actrice souffre d'une hernie. Elle aurait trop longtemps postposé ses soins afin de pouvoir continuer les tournages. Par conséquent, elle se retrouve avec une sciatique et doit se faire opérer.

Afin de se remettre complètement, Mimie doit également renoncer à la tournée des Enfoirés qui se déroule du 18 au 23 janvier, à Toulouse. Depuis 1994, l'actrice s'est impliquée corps et âme dans cette cause au profit des Restos du cœur. Excepté une absence en 2002, elle n'avait manqué aucun rendez-vous avec les autres artistes et amis de longue date avec qui elle partageait la scène. Sa complicité avec Michèle Laroque, Liane Foly ou encore Garou fait d'ailleurs partie des moments incontournables qui animent cette soirée ! Aucun doute que son absence se fera sentir. Nous lui souhaitons le plus prompt rétablissement !