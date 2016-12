Inédit: "Joséphine ange gardien" vient à la rescousse de Ingrid Chauvin sur La Une

Charline, mariée deux enfants, voit sa vie basculée quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Cet évènement dramatique va générer une crise qui va à la fois lui faire prendre conscience qu'elle se ment à elle-même sur les priorités de sa vie, mais aussi permettre de retrouver un équilibre dans sa vie de famille. En effet, son mari qui s'occupe d'un refuge pour aider les animaux en souffrance, ne lui est d'aucune aide pour les préoccupations finanières, et quotidiennes. Par ailleurs, Charline, dont la mère est décédée d'un cancer apprend un secret de famille qui va la réconcilier avec son père. Ce présent et ce passé clarifiés vont permettre à la protagoniste d'envisager l'opération qui lui fait si peur, une mastectomie, plus sereinement.

Un épisode inédite de 90 minute avec Mimie Mathy (Joséphine), Ingrid Chauvin (Charline), Arnaud Gidoin (Marc), Cosima Bevernaege (Justine), Juliette Pi (Roxane), Tristan Robin (Tony), Stéphan Kopecky (réalisateur)