"L'Éternel Coluche" vous fixe rendez-vous ce 31 décembre sur La Une pour une soirée inédite!

En passant par "Coluche 1-faux", Coluche en chanteur, en rockeur, en acteur ou en provocateur... Revivez un condensé des moments cultes de Michel Gérard Colucci...

L’occasion de revoir des sketchs cultes comme "le schmilblic", mais aussi le meilleur du pire, de se souvenir de son personnage phare, Gérard, ou encore de retrouver Coluche qui se moque des journalistes, toujours dans la provocation, domaine dans lequel il excellait !

Et ce n’est pas tout ! Coluche en solo c’est bien, mais Coluche en duo c’est encore mieux ! Impossible de ne pas revoir les scènes phares de l’humoriste accompagné d’autres personnalités… Et de surtout revivre son "mariage" avec Thierry Le Luron pour le meilleur et pour le rire !

Près d'1h30 de fou-rires garantis... Une émission à ne pas manquer ce samedi 31 décembre à 21h sur La Une!