Inédit! Elie Semoun vous invite à fêter ses 20 ans de scène, ce jeudi 29 décembre à 20h35 sur la Deux !

Ce jeudi 29 décembre , Elie Semoun fête ses 20 ans de scène! Une soirée inédite à vivre dès 20h35 sur la Deux!

Pour les célébrer dignement, l'humoriste a concocté une formule originale mêlée d'extraits de sketchs, d'images d'archives et d'interviews de ses amis.

Le scénario : Elie Semoun s'imagine victime d'une terrible crise de surmenage, au beau milieu d'une représentation. Il part alors à la recherche des causes de son malaise et reconstitue son parcours. Au programme de l'investigation : les témoignages des amis, proches et médecins de l'humoriste ; un flash-back sur cette incroyable carrière à travers les images de ses sketchs et spectacles. Allons-nous parvenir à élucider les causes de l'accident ?

Vous retrouverez également ses cultissimes "Petites annonces" aux côtés de Franck Dubosc.

Et puis, cerise sur le gâteau, il n'est pas venu seul... Pour l'aider dans son enquête, il a emmené avec lui ses amis. Parmi ceux-ci : Christine Berrou, Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Les Coquettes, Anna Chedid, Manu Payet, Max Boublil, Muriel Robin, Michaël Gregorio, Alexandre Astier, Cyril Hanouna, Virginie Hocq, Gad Elmaleh, Franck Dubosc ou encore Michaël Youn.

Un spectacle inédit et un anniversaire à fêter le jeudi 29 décembre à 20h35 sur la Deux, et rediffusé le dimanche 1er janvier à 17h.