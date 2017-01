Claudia Cardinale dans Hep Taxi ! :"Icône du grand écran"

Légende du 7ème art, Claudia Cardinale était de passage à Charleroi en novembre dernier pour présenter le film La Signora Enrica du réalisateur Ali Ilhan au Festival Kino Carolo dans le cadre de la commémoration des 70 ans de l’immigration italienne au pays noir. L’icône des années 60 et 70 revient en compagnie de Jérôme Colin sur ses racines et son parcours exceptionnel avec une simplicité et un vif enthousiasme. Malgré les ans, elle conserve tout son charisme et son allant.

Diffusion :

Dimanche 29/01/2017 à 22h45 sur La Deux.