Peter Dinklage alias Tyrion Lannister sera bientôt papa

Marié depuis 12 ans et déjà papa d'une petite Zelig, 5 ans, tout semble sourie au comédien Peter Dinklage, connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans "Game of Thrones".

En effet, l'acteur et sa femme, l’auteur Erica Schmidt, seront bientôt à nouveau parents. Il y a quelques jours, celle-ci a dévoilé un joli ventre rebondi lors de la première de sa pièce "All The Fine Boys" à New York.