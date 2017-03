Game of Thrones : des dragons grands comme des Boeing 747 !

Les trois dragons Drogon, Viserion et Rhaegal sont de plus en plus dangereux pour les habitants de Westeros. Dans un entretien avec le site Screenrant, Derek Spears, superviseur des effets spéciaux de la série, a expliqué les difficultés à rendre les dragons réalistes !

"Vous pouvez regarder la progression de la série du début à aujourd'hui, et remarquer que les choses deviennent visuellement plus impressionnantes. À chaque nouvelle saison, j'ai envie de voir ces choses grandir, encore et encore. Si vous comparez la saison 5 et la saison 6, vous verrez que les dragons ont bien grandi"

Derek poursuit : "Il y a un véritable défi d'une saison à l'autre, parce qu'on doit gérer une certaine échelle, qui devient plus grande l'année suivante. Les mouvements changent au même rythme que la taille des créatures, avec les ailes par exemple, il y a une certaine cadence à suivre. Donc les dragons de la saison 7 sont très différents de la sixième, notamment dans sa façon de voler, de rouler. Même la manière dont nous posons Daenerys sur leur dos a changé entre les deux saisons. Elle devait se placer et être attachée différemment. C'est le genre de défis qu'on doit relever à chaque fois."

Dans la saison 7 il va donc falloir s'accrocher avec Drogon qui fait la taille d'un Boeing 747.