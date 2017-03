Ed Sheeran dans Game of Thrones !

Lors du South By Southwest Festival, à Austin au Texas, David Benioff et D.B. Weiss, ont annoncé la venue du chanteur qui déchaîne les foules. Âgé de 26 ans, le chanteur anglais a déjà joué dans la série The Bastard Executioner en 2015 et dans Bridget Jones Baby en 2016.

On ne sait par contre pas encore quel personnage il incarnera dans l’histoire. Il faudra juste espérer une prestation plus aboutie que celles de Taylor Swift et Justin Bieber en saison 9 et 11 des Experts.