GP F1 Chine : Vettel pour confirmer, Hamilton pour remettre les pendules à l'heure !

A Melbourne, Lewis Hamilton avait claqué la pôle. Mais en course, après un arrêt au stand précoce, il s'était fait enfermer derrière Verstappen ; ce dont Vettel avait profité pour prendre une avance considérable. Si Ferrari a traditionnellement bien fonctionné en Australie, Lewis Hamilton et sa Mercedes ont laissé également entrevoir quelques failles (notamment par rapport à l'usure des pneumatiques).

En Chine, sur le circuit permanent, tout pourrait néanmoins être très différent ! L'année passée, la course avait été remportée par Nico Rosberg, le futur champion du Monde devant Sebastian Vettel. Lewis Hamilton aura à cœur de faire mieux que sa décevante septième place...



Programme Week-End :

Essais qualificatifs : Samedi 8 avril à 8h55 sur La Deux (rediffusion 13h40)

Course : Dimanche 9 avril 7h30 sur La Deux