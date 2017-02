TF1 dit oui à "Ennemi Public", mais non aux Belgicismes ! - © Tous droits réservés

Au final, les changements sont assez minimes : quatre-vingt-dix vient remplacer nos nonante, ou encore bourgmestre devient maire. Ariane Meertens, responsable du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour la RTBF, explique la raison de cette demande de la chaîne privée française. "C'est vrai que c'était une petite surprise quand la série a été vendue à TF1. Ils ont demandé que l'on fasse un doublage sur certaines de nos expressions belges qui n'étaient pas assez claires pour le public français."

Mais la belle visibilité des séries belges à l'étranger mérite sans doute ces petites adaptations. "Ça valait le coup pour passer sur TF1, c'est ce que l'on s'est tous dit", ajoute Mme Meertens. Après les multiples récompenses, les ventes dans différents pays du monde et l’ impressionnant engouement du public, rien ne semble pouvoir arrêter le succès de ces séries belges. Alors que La Trêve et Ennemi Public s'orientent vers une seconde saison, de nombreux nouveaux projets voient le jour. Les séries Belges n'ont donc pas dit leur dernier mot et cela, peu importe le Français que l'on parle !