Engrenages saison 4 à partir de mercredi 8 mars !

La saison 3 s'achève sur une impasse : la bavure du capitaine de police Laure Berthaud ! Elle a abattu un tueur et violeur en série lors d’une tentative d’interpellation chargée en émotions. Comment va-t-elle s'en sortir ? Et bien c'est toute la force de cette saison 4 qui va nous projeter 2 ans plus tard. Engrenages se renouvelle et nous propose des rebondissements et une intrigue puissante capable de nous tenir en haleine durant les 12 prochains épisodes.