Engrenages saison 3 : le suspense grimpe encore avant le final la semaine prochaine !

A cause d'Arnaud, Roban essuie revers sur revers. Malgré les pressions du parquet, il s'accroche et essaie d'identifier la taupe qui sabote son instruction. Laure et son équipe poursuivent la surveillance des filles de l'Est dont le proxénète, Niko, a été en lien avec Ronaldo. Mais les planques et filatures sont longues et difficiles. De son côté, Pierre découvre les aspects désagréables de son association avec Joséphine : il doit congédier le jeune Dylan...