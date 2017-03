Engrenages : les raisons d'un succès mondial

La première série française diffusée en Angleterre s'appuie sur de nombreux points forts tous liés entre eux par la sacro-sainte envie de réalisme. A la sortie de la série, l'objectif était de coller au plus près de la réalité de la criminalité française et de dénoncer les dysfonctionnements de la justice d'aujourd'hui. L'équipe de scénaristes est aidée dans ce sens par la présence d'une ancienne avocate (Alexandra Clert) et par un commissaire toujours en fonction (Eric de Barahir). Cela permet donc de retrouver les deux visions ; celle de la police et celle de la justice. Ajoutée à cela : la réalisation. Rien ne servirait d'écrire des scénarios proches de la réalité si les caméras ne captaient pas l'action correctement. On se rapproche donc parfois plus d'un reportage en immersion dans la police ou la justice.

Pour que cela soit crédible, il faut également de très bons acteurs. Les consignes au commencement de la série étaient claires : pas de vedette. Le scénario est la star, pas besoin de l'éclipser avec une tête d'affiche. On privilégie donc les acteurs de théâtre (Caroline Proust, Philippe Dudos) et Audrey Fleurot habituée des seconds rôles. Ces acteurs doivent, dès la réception des scénarios se plonger dans leur personnage, les rendre vivants. Ils se rendent chez des avocats, des policiers, pour tenter d'atteindre le summum du réalisme. C'est ce qui donne également l'impression d'avoir non pas des personnages, mais de vraies personnes à l'écran avec leurs problèmes, leur sensibilités.

La saison 4 continue mercredi 15 mars sur La Deux dès 20h30.