Engrenages : la saison 3 démarre !

Ce mercredi, la saison 3 démarre. Chaque mercredi vous retrouverez deux épisodes.

Episode 1/12

Deux affaires brûlantes occupent le devant de la scène. Alors que l'affaire policière, conduite par la capitaine Laure Berthaud, met en avant un tueur en série, une deuxième enquête, conduite par le juge Roban, met au jour un financement occulte organisé par un maire proche du président de la République. Deux enquêtes qui soulèvent des questions : jusqu'où les policiers vont-ils aller pour accomplir leur mission ? Quel prix sont-ils prêts à payer pour leur soif d'absolu et de justice ?

Episode 2/12

Laure Berthaud et ses hommes vont arrêter un sans-abri suspect dans l'entrepôt où il se terre. A sa place, ils découvrent le cadavre d'une jeune fille qui avait disparu. De son côté, Roban soupçonne des entreprises de verser des pots-de-vin au maire de Villedieu afin d'obtenir des marchés. Il tente d'en savoir plus. Et Joséphine Karlsson manque d'être tuée...