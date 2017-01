Audrey Fleurot de "Intouchables" à "Engrenage"

Omar Sy a failli planter une fourchette dans l’œil de François Cluzet le jour où il a vu passer pour la première fois Audrey Fleurot. Ça se passait dans une scène de "Intouchables", le film mythique qui avait révélé l'actrice au grand public. Mais Audrey Fleurot c'est bien plus qu'un film et bien plus qu'un rôle...

Initialement, l'actrice se destinait au théâtre où elle joue régulièrement. Mais très vite, elle fait ses premières apparitions en télévision dans la série "Un village français" ainsi qu'au cinéma. Woody Allen l'avait d'ailleurs choisie en 2011 pour son film Minuit à Paris. Malheureusement beaucoup de ses scènes furent coupées au montage. L'année suivant, Audrey revient au devant de l'affiche avec son rôle de Magalie dans "Intouchables" mais aussi dans "La Délicatesse" avec Audrey Tautou et François Damiens. Depuis, elle n'a plus quitté le grand écran...

Dans Engrenage, tous les mercredis sur La Une, elle incarne Joséphine Karlsson, une avocate intelligente, ambitieuse, tordue, qui aime le "hors piste". Un personnage encore bien différent de ceux qu'on lui connait et pour lequel Audrey prend beaucoup de plaisir à jouer comme elle le confiait à nos collègues d'Allociné : "C'est un personnage très politiquement incorrect. Et il y a des répliques qui sont totalement jubilatoires, que je ne pourrais jamais dire dans la vie. J'adore ça ! C'est un personnage très éloigné de moi. Elle est très sûre d'elle, ou en tout cas elle donne l'impression qu'elle l'est. Elle aime se frotter au danger, c'est une joueuse !"

Retrouvez Audrey Fleurot alias Joséphine Karlsson dans "Engrenage" saison 2, ce mercredi 25 janvier sur La Une.