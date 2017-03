ONDES DE CHOC. L'après 22 mars 2016

Pour ce Devoir d’enquête, nous sommes dans l’émotion, dans l’empathie avec Orphée, Jonathan, Karol et les autres lors de cette journée d’apocalypse. Mais pas seulement… L’onde de choc perdure, en provoque d’autres, bouleverse pour toujours ces corps et cœurs meurtris. Nous nous attachons à leur nouveau quotidien. Nous sommes dans leurs difficultés à se reconstruire, les souffrances physiques et psychiques, dans les paperasses administratives, les problèmes de reconnaissance et de dédommagements…