Entre émotion, raison et loi !

Ils sont quasiment 17.000 en Belgique et nous en croisons tous les jours sans même plus y prêter attention. "Ils", ce sont les agents de sécurité privés.

Déjà ils surveillent des entreprises et les galeries commerciales. Ils viennent en appui des polices locales pour sécuriser des manifestations culturelles ou des soirées privées. Sur des sites industriels ou dans des bâtiments publics, ils font des rondes, guettent leurs caméras et écrans de surveillance. Et ils peuvent nous refuser l’accès à un commerce si nous ne leur présentons pas notre sac grand ouvert…

Depuis les attentats de Bruxelles, le ministre Jan Jambon entend confier à ces privés de nouvelles tâches et compétences jusqu'ici exercées exclusivement par les forces de l’ordre.

Et les mammouths du secteur privé sont gourmands : Securitas, G4S, Seris…, multiplient leurs offres de service, forment leurs hommes, peaufinent leur matériel. Tir à l’arme de poing, self-défense, maîtrise de drônes et de prises de vue : les ténors du secteur avancent leurs arguments.

Mais qui sont réellement ces privés qui entendent participer de plus en plus à notre surveillance ? Et qui étaient ces hommes menaçants qui ont un jour de 2012 jeté des ouvriers hors de leur usine parce qu’un patron s’était acheté leurs services ? Quelles ambitions nourrissent ces grandes sociétés multinationales ?

Ceux et celles que nous avons rencontrés tout au long de notre enquête se sont montrés déterminés, et très professionnels. Chacun y verra de quoi se rassurer… ou s’inquiéter.

Sécurité : la tentation du privé, un Devoir d’enquête signé Alain Vaessen et Charlotte Collin