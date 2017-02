CHASSE A L'HOMME EN FORET GAUMAISE

Le 25 octobre 1965, Roger Champenois comparaît devant la cour d’Assises d’Arlon pour le meurtre de son épouse. Au terme du procès, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Sans aveux, sans cadavre.

Détenu modèle, il bénéficie de congés pénitentiaires. En 1977, lors d’une sortie, l’appel de la forêt est plus fort que tout ! Cette fois, plus de chasse à l’homme. Le gendarme qui l’appréhende le sort de son mutisme. Treize ans plus tard, Roger livre sa version : la mort d’Elisabeth était un accident. " Elle voulait me tirer dessus avec son fusil mais comme il y a un bon dieu, elle m’a loupé et c’est elle qui est tombée dans l’escalier ". Le prisonnier précisera que son épouse n’a jamais quitté la ferme… Il l’avait enterrée dans l’étable, avant de couler une dalle de béton sur le corps de la défunte !