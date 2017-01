Vincent Delerm et Nicolas Michaux dans D6bels On Stage!

Vincent Delerm, fidèle à son image de sensible et mélancolique, nous fera le plaisir de venir interpréter deux titres tirés de son nouvel et 6ème album "A Présent" -dans les bacs depuis octobre dernier-, "A présent" et "Je ne veux pas mourir ce soir". Le chanteur sera en concert à Schaerbeek, au théâtre 140, les mardi 7 février et mercredi 22 mars prochains.