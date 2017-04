Typh Barrow et Jacle Bow dans D6bels On Stage - © Tous droits réservés

Jacle Bow est la nouvelle découverte du rock belge, dans la veine des Stones, de Bowie ou de Rod Stewart. Il a été accueilli en résidence à l'AB durant la saison 2015/2016 et s'est lancé de sa propre initiative, dans une tournée en voiture à travers les USA. Leur morceau Suit Yourself est déjà dans toutes les oreilles. Le groupe bruxellois, au son costaud et accrocheur, vient de sortir son premier opus, "What's All The Mumble About ?", réalisé par Mario Goossens, batteur de Triggerfinger, tombé sous le charme du groupe. S'il se réfère à l'âge d'or du rock, avec des riffs de guitare "stoniens", ils s'en démarque aussi avec fraîcheur.