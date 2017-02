Revoir l'incroyable prestation d'Isola et Ulysse dans D6bels on stage

ISOLA



Depuis la sortie de leur single, Gravity, en 2009, le trio pop franco-belge poursuit sa route et aligne les hits dans les radios nationales et internationales. Après un premier album éponyme sorti en 2010, mixé à Londres, le groupe aux influences électroniques des années '80, poursuit sur sa lancée avec un nouveau single Radical, qui sera suivi d'un second album, "Word", riche en mélodies imparables et entraînantes qui donnent la pêche.



Un seul mot par histoire, c'est la marque de fabrique du groupe. Dans "Word", les musiciens ont choisi 10 mots pour 10 titres qui sauront vous parler. Les voix et les instrument se marient parfaitement. Leur écriture est simple et leurs sonorités actuelles. Au chant, à la guitare et au piano : Fred Migeot. A la guitare et aux voix : Pierre Constant. A la basse et aux voix : Xavier Lesenfans. A la batterie et aux choeurs : Didier Dauvrin. Ceux qui ont fait la première partie de ZAZ et de Bertignac, étaient aux Francos l'été 2016, avec une énergie plus rock, comme toujours quand ils montent sur scène. Aujourd'hui, Fanny Gillard les accueille sur la scène du Biéreau pour une prestation live dans D6bels On Stage !



ULYSSE



Que pouvait vous offrir cet heureux groupe sinon un beau voyage, comme le héros de la mythologie grecque ? Ulysse, ce sont trois étudiants qui se sont rencontrés dans les couloirs de l'IHECS : Arnaud Duynstee, Julien Gathy et Benoît Do Quang. Le groupe s'est soudé en 2013 et en 2014, il participe aux concours tremplin des Ardentes et de Dour, qu'il remporte. La formule ? Des rythmes électroniques et une sensuelle nonchalance.



Les trois musiciens, avec leurs claviers, ont récemment fait la première partie de Hyphen Hyphen à la salle de la Madeleine à Bruxelles. Ils ont également remporté un Octave de la musique dans la catégorie "Musiques électroniques". Ils ont déjà à leur actif deux EP de 5 titres : "U As in Ulysse", dont sont issus les deux titres qui ont cartonné Success et Wounds. Et "Cashmere Guns", dans lequel ils ont particulièrement soigné leurs mélodies, comme pour Witness, un morceau qui évoque la vulnérabilité et l'impuissance.



Leur façon de travailler est assez originale. Chacun de son côté réfléchit sur des sons. Ils mettent ensuite leurs idées en commun. Inspirés par Jamie XX et James Blake, ils donnent à leurs morceaux une dynamique spontanée dans un métissage des genres qu'ils revendiquent, passant de la pop au rock, du folk au hip-hop. Le groupe ne cesse d'étonner et leur ascension n'est pas prête de s'arrêter !